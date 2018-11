Un sit in pour libérer les poissons du port de Papeete

Rédaction web avec Hitiura Mervin.

Ils ont lancé une pétition en octobre et demandent à ce que les poissons des parcs de la Marina de Papeete soient libérés. Mais n’arrivant pas à se faire entendre du Port Autonome, ils ont décidé de passer à l’action. Une quarantaine d e manifestant s’est réuni ce matin le long de la Marina avec leurs pancartes, certains menaçant même de se mettre à l’eau pour découper les cages eux même.Les associations s’inquiètent des conditions dans lesquelles évoluent les poissons, des conditions qu’ils jugent inhumaines. Le parc se situe juste au niveau de deux exutoires des eaux pluviales de la ville de Papeete. Et selon les associations, les mois à venir seraient déterminants. " Sur les réseaux sociaux un groupe qui compte plus de 4 000 personnes s'est déclaré contre le parc à poissons et souhaite leur libération. si jamais le Port autonome reste sourd à nos revendications, pas mal de personnes sont prêtes à plonger et couper les cages pour libérer les poissons", assure Moana Van Der Maesen, président de l’association « Nana sac plastique ». Bien que peu enclin à ce type d'action, il estime que sur le nombre de personnes inscrites sur la page FaceBook certaines n'hésiteront pas à franchir le pas.Pour lui, si la situation perdure pas mal d'actions pourraient être envisagées. "Je vais pas annoncer à la télé ce que l'on compte faire, mais on a pas mal d'idées en cours. Notre but est de réveiller les consciences. Nous sommes de plus en plus nombreux et cela va monter en puissance jusqu'à ce que l'on soit entendu et que l'on réussisse à faire libérer ces poissons."La rédaction de TNTV a tenté de contacter les services du port autonome mais sans succès, le directeur étant en métropole, tout comme le ministre de l’équipement que nous avons joint par téléphone. Le port autonome indique sur son site qu’une « étude sur les perspectives d’évolution du parc sera lancé fin 2018 dans le but d’améliorer l’habitat » de ces poissons.