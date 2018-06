Un serpent de 4 mètres découvert en Nouvelle-Calédonie

Rédaction web (Interviews : Calédonia)

Herbert Tipia-Bouaneote est le beau frère du chasseur qui a abattu le reptile lundi. "Il s'est approché. Il a vu un truc noir devant lui. Il a cru que c'était des pneus. Il s'est approché et a vu la chose sortir. (...) Il s'est approché (...) Il a tiré. (...) Nous sommes revenus le lendemain pour porter le serpent. (...) On l'a porté à deux", raconte-t-il à nos confrères de Calédonia. La bête a été remise aux gardes nature.Selon Claire Goirand, enseignante et chercheuse à l'université de Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'un python réticulé, la plus grande espèce de serpent au monde... Un reptile impressionnant, mais pas venimeux.Comment ce serpent est-il arrivé en Nouvelle-Calédonie ? "Il y a plusieurs possibilités : soit il s'est glissé dans un contener et il est arrivé avec les conteners de matériel pour l'usine du nord, soit c'est quelqu'un qui l'avait comme animal de compagnie, qui est venu avec sans rien dire et qui ensuite, quand il est devenu trop grand, l'a relâché ou bien le serpent s'est échappé et la personne n'a rien dit."Selon nos confrères de Calédonia, un deuxième serpent serait dans la nature. "S'il y a plusieurs serpents et qu'ils se reproduisent, ils pourraient manger les espèces endémiques locales, les oiseaux en particulier, prévient la chercheuse. Il y a des pays, la Floride en particulier, où cette espèce s'est installée et est devenue envahissante."