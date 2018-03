Un séisme en Italie fait au moins 120 morts

Rédaction web avec AFP

Il s'agit du plus important séisme en Italie depuis le 20 mai 2012 où un tremblement de terre de magnitude 6.0 avait fait 25 morts entre Modène et Ferrare (nord)."Il y a au moins 120 vies détruites et ce n'est pas un bilan définitif", a déclaré en début de soirée devant la presse le chef du gouvernement italien Matteo Renzi.Ce séisme, de magnitude 6.0 qui a partiellement détruit au moins trois villages dans une région montagneuse au nord-est de Rome, a également fait quelque 368 blessés.Des dizaines de volontaires, pompiers et membres de la protection civile continuent les fouilles sans relâche, dans l'espoir de retrouver des survivants.La protection civile italienne n'a pas avancé de chiffres, mais selon l'agence Agi, des centaines de disparus, pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à poings fermés, sont toujours recherchés.La police italienne a également fait savoir qu'elle avait mis en place un dispositif pour éviter les "chacals", nom donné en Italie aux pilleurs de maisons, vidées de leurs habitants après des catastrophes naturelles ou des évacuations forcées.Des camps de tentes ont été installés à proximité de ces villages pour accueillir quelque 2.500 personnes, désormais sans toit."Ma soeur et son mari sont sous les décombres, nous attendons les secouristes mais ils n'arrivent pas jusqu'à eux", a confié mercredi à l'AFP Guido Bordo, 69 ans, qui a trouvé refuge près d'Accumoli, épicentre de ce séisme dans la province du Latium, à quelque 150 km de Rome. "Ils ne donnent aucun signe de vie, on n'entend que leurs chats", a-t-il ajouté, prostré sur un banc, aux côtés de son frère.Ce village pittoresque et très touristique, là même où sont nés les "spaghetti all'amatriciana", s'apprêtait à célébrer ce weekend la 50ème édition d'un festival dédié à cette recette."Le village a disparu. C'est une tragédie", a affirmé son maire Sergio Pirozzi. Le pape François a repris mercredi ses mots pour exprimer combien il était "bouleversé", interrompant l'audience générale qu'il donne chaque mercredi au Vatican.Au moins 200 répliques, dont la plus forte d'une magnitude de 5,3, ont suivi ce séisme, ressenti jusqu'à Rome où nombre de palais ont tremblé.