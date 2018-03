Un salon par et pour les femmes

Rédaction web avec Tamara Sentis et P.Bastianaggi

Vaimiti Vanen Tunoa, de son côté, va fêter un an d’existence de son entreprise au mois d’avril. Et cela dans un secteur où l’on ne s’attend pas forcément à tomber sur une femme. Une conserverie de thon . « C’est une belle aventure, d’autant que l’on connaît un succès auquel l’on ne s’attendait pas. On a créé une gamme de produit qui a trouvé son marché et les gens sont réceptifs à notre démarche ». Un commerce dans l’air du temps. « On utilise des produits frais, sans additifs ni conservateur et on respecte la nature avec une pêche durable. »Quant à la difficulté d’être une femme à la tête d’une entreprise, c’est toujours la même histoire. Il faut se couper en deux et mener deux vies de front. Celle de patronne et de mère de famille. « Il faut allier la vie de maman avec l’entreprenariat, ce qui n’est pas toujours évident. » et d’expliquer : « hier ma fille était malade et il fallait tout de même que j’assure la bonne marche de l’entreprise. Mais, on a autant de capacité que les hommes. »Peut être aussi remettre les pendules à l’heure et montrer qu’une femme est autant capable qu’un homme. « On a peut-être plus de choses à prouver et on a envie de réussir. Aujourd’hui, une entreprise sur trois est tenue par une femme. » Pour Vaimiti, peut être que dans quelques années il y aura une semaine internationale de l’homme, car « Au final, on commence tout de même à prendre pas mal de responsabilités, mais il faut quand même continuer à militer pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, tout simplement ».