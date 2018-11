Un projet "4 mains" pour réunir parents et élèves

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Une image peu commune, celle des parents assis sur les bancs d’école avec pour enseignants leurs propres enfants. C’est le projet "4 mains" lancé par le lycée professionnel protestant Tuteao A Vaiho de Raiatea et qui semble très bien fonctionner. Des dizaines de parents, accompagnateurs et tuteurs se sont déplacés pour la première rencontre organisée fin octobre."Pour le moment ça fonctionne, donc on va aller pas à pas, explique Astrid Mara, coordinatrice du projet. C’est vrai que ce n’est pas aisé de le faire, mais on est contents parce que beaucoup de parents ont répondu à l’appel. Ils sont très contents de connaître le lycée et ses ateliers ainsi que ses enseignements et les enseignants qu’il y a."Comme bon nombre de parents dont les adolescents sont scolarisés dans un établissement professionnel, le besoin d’être rassuré est important. Beaucoup semblent apprécier le principe de ces rencontres, comme Noël Tefaaite, qui a pu découvrir l’établissement où étudie sa fille. "C’est une bonne chose, ça me motive à bien comprendre ce qu’elle fait à l’école", a-t-il confié. "Au moins les parents voient ce qu’ils font, c’est une bonne initiative qu’a pris l’école", renchérit Patete Roopinia, tuteur d’un élève.Peu importe ce que chacun en tire, cette initiative a surtout pour but d’aider les élèves à poursuivre au mieux leur cursus. Ces derniers ont d'ailleurs également joué le jeu lors de cette journée conviviale et enrichissante.Cuisine, commercialisation, service en restauration, technicien du bâtiment, tout un panel de formations est proposé au sein de l’établissement. 147 élèves y sont actuellement formés.