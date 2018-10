Un produit explosif neutralisé au lycée de Uturoa

Rony Mou-Fat

De l’acide picrique a été découvert ce jeudi dans une réserve du lycée de Uturoa, à Raiatea. Alertée, la police municipale de Uturoa, en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Uturoa et les responsables de l’établissement, a rapidement établi un périmètre de sécurité en attendant l’arrivée de l’équipe de déminage.Selon les spécialistes, l’acide picrique, sous forme aqueuse et non utilisé depuis un certain temps, est un produit qui peut être très explosif s’il se cristallise et lors d’un contact prolongé avec des métaux (sa puissance dépasse alors celle du TNT). Son souffle provoque très souvent des dégâts secondaires avec les projections de bris de verre, de bois et autres.Mais il y a eu plus de peur que de mal ce jeudi )à Raiatea. L’opération n’aura duré qu’une dizaine de minutes avant que les élèves puissent reprendre le chemin des classes. La matière dangereuse a été transportée vers un lieu sécurisé pour être neutralisée.