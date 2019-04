Un premier marché du terroir à Taiarapu-Ouest

Mettre au goût du jour les us et coutumes des anciens, tel est le thème retenu pour cette toute première édition du marché du terroir de Taiarapu-Ouest. L’idée d’organiser cet événement émane directement des agriculteurs de la Presqu’île qui doivent souvent faire de longs trajets pour exposer le fruit de leur labeur sur les étals des grandes foires agricoles de Papeete.



"La foire, c'est loin pour eux. Et on voulait rassembler avec cet événement tous ceux qui vendent leurs produits sur la route" explique Maruhi Temauarii, président du comité de sport et jeunesse de Taiarapu-Ouest. Les exposants ont également organisé plusieurs animations ainsi que des concours de bouquets ou encore de couronnes.