Un premier forum des métiers au collège de Mataura-Tubuai

Par groupe de 8 en fonction de leur centre d'intérêt, les élèves ont rencontré divers professionnels et ont pu échanger avec eux et leur poser diverses questions : formation nécessaire, salaire, horaire, activités, avantages et inconvénients… afin de remplir leur livret "Forum des métiers 2019.



Cette première édition a été un succès et le collège attend déjà avec impatience la prochaine édition.