Un plongeur se fait avaler par une baleine... qui le recrache vivant

La Bible raconte que le prophète Jonas avait passé trois jours dans le ventre d'une baleine. Rainer Schimpf a connu la même expérience, mais quelques secondes seulement, alors qu'il se trouvait dans un banc de poissons. "J'avais commencé à filmer des dauphins, des requins, des fous de Bassan, des pingouins et des cormorans qui se nourrissaient de sardines lorsque, venant des profondeurs, un rorqual de Bryde a subitement surgi, gobant tout sur son passage", a raconté à l'AFP le défenseur de l'environnement.

"J'ai senti une pression autour de ma taille, j'ai su immédiatement ce qui était en train de se passer", a-t-il ajouté. "Ça n'a été l'affaire que de quelques secondes, avant que le rorqual réalise son erreur et ouvre la gueule pour me recracher". L'épouse du plongeur, Silke, et un photographe ont assisté avec effroi et dûment documenté la scène.Sur quelques images, seules les deux jambes de Rainer Schimpf émergent de la gueule du prédateur, un spécimen rare de rorqual de Bryde, des cétacés pouvant atteindre 15 mètres, se nourrissant de petits poissons et petits crustacés.