Un piéton tué sur la RDO

Ce jeudi soir, aux alentours de 20 heures, un grave accident de la route s'est produit sur la RDO. Un piéton a été renversé. Il est décédé. Un témoin de la scène raconte :



" Je suis très choqué. J'ai vu des sacs éparpillés sur la route. J'ai vu une personne étendue par terre et des gens autour qui régulaient la circulation. Quelqu'un a pris un drap blanc pour l'étendre sur la victime."



Une dizaine de gendarmes, les pompiers et la police municipale de Faa'a était sur place. Les constatations pour élucider les circonstances exactes du drame étaient encore en cours à 23 heures. L'homme a été percuté sur la voie de droite de la RDO au niveau de la bretelle d'accès de Purai dans le sens Punaauia Papeete. Pour l'instant on ne sait pas encore si l'homme tentait de traverser ou s'il marchait le long de la route.



Vers 22 h 30 le corps de l'homme a été transporté à l'hôpital "pour une autopsie" selon un gendarme présent sur les lieux.



Une déviation a été mise en place. La RDO dans le sens Punaauia-Papeete a été coupée quelques centaines de mètre avant Puurai. La route était toujours coupée à 23 heures.



Il s'agit déjà du neuvième décès sur les routes du fenua depuis le début de l'année.