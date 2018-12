Un petit garçon aveugle et autiste rencontre le père Noël pour la première fois

Comme de nombreux petits garçons de son âge, Matthew rêvait de rencontrer le père Noël. Né prématurément à 24 semaines, aveugle et autiste, chaque année, ses rencontres avec le père Noël s'avéraient infructueuses : soit Matthew s'impatientait dans la file d'attente soit il refusait de parler ou d'interagir avec le père Noël, a expliqué sa maman Misty Wolf au site All The Moms . Et chaque année, l'intérêt de Matthew pour le père Noël ne cessait de grandir.Mais cette année, le petit garçon a enfin pu réaliser son rêve. Afin qu'il ne soit pas anxieux, sa mère ne lui avait pas dit qu'ils allaient rendre visite au père Noël dans un centre commercial du Texas, et une fois sur place il n'y avait pas de file d'attente. "J'ai alors murmuré au père Noël : 'il est aveugle et autiste et il est très intéressé par le père Noël'. Il m'a répondu 'n'en dis pas plus' et il a immédiatement mis un genou terre pour saluer mon petit homme" a écrit la maman sur un post Facebook, partagé plus de 105 000 fois. "Il a parlé à Matthew pendant longtemps. Je l'ai laissé le toucher. Je lui ai dit de toucher sa barbe, de mettre les mains sur son chapeau et de lui parler de son costume rouge" a-t-elle expliqué.