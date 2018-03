Un pêcheur retrouvé mort au large de Fakarava

Il était parti pêcher samedi à 7 heures du matin à bord d'une petite embarcation de trois mètres dpeuis Fakarava. Dimanche soir, comme il n'était pas rentré, les secours en ont été alertés.



Sous l’autorité du Haut-Commissaire de la République, le JRCC a engagé l’avion Gardian et l’hélicoptère Dauphin pour mener des recherches, avec le concours de plusieurs moyens nautiques de la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM).



Les recherches se sont déroulées lundi tout le long de la journée à l’intérieur du lagon et à l’ouest de l’atoll. Finalement, l'embarcation à la dérive et le corps sans vie du pêcheurs ont été localisés au large de Fakarava.