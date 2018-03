Un pêcheur porté disparu en mer à Rimatara

Mercredi matin le JRCC Tahiti a été informé par les pompiers de Rimatara que le poti marara d’un pêcheur parti seul, à l’aube, alors que la mer était forte, avait été retrouvé à 7h30 échoué sur le récif au niveau de la passe Sud de Rimatara.



Le JRCC a rapidement engagé un avion Gardian qui a décollé à 9h30 et a débuté ses recherches à 10h30 à proximité de la passe concernée.



En parallèle, des recherches ont été menées en mer par un bateau de Rimatara avec à son bord deux pompiers et un gendarme ainsi qu’à terre et sur le récif, par une patrouille de la gendarmerie.



A la tombée de la nuit, les recherches ont été suspendues. Elles devaient reprendre ce jeudi matin.