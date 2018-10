Un paysan chinois qui rêvait de piloter un avion finit par en construire un

Zhu Yue a presque terminé sa réplique grandeur nature d'un Airbus A320, garée sur un petit bout de tarmac cerné de champs de blé dans le nord-est de la Chine.



Zhu, qui n'a pas achevé ses études secondaires, a débuté en cultivant de l'ail et des oignons puis travaillé comme soudeur dans une usine de la petite ville de Kaiyuan. L'an dernier, il a compris qu'il risquait bien de ne jamais pouvoir concrétiser son rêve de piloter un avion. "J'ai atteint le milieu de ma vie et j'ai réalisé que je ne pourrai pas acheter d'avion, mais que je pouvais en construire un", explique-t-il à l'AFP.



Son projet a englouti toutes ses économies, plus de 2,6 millions de yuans (environ 39 millions de francs Pacifique). Il s'est inspiré d'une réplique d'un Airbus A320 de la taille d'un jouet, au 1/80ème. S'appuyant sur des photos trouvées sur internet, il étudie les dimensions et parvient, moyennant quelques erreurs, à fabriquer en taille réelle le fuselage, les ailes, le cockpit, les moteurs et la queue. Au total, il utilise 60 tonnes d'acier.



Il se fait aider par cinq autres paysans, également fanatiques d'aviation : "d'un côté, ils gagnent de l'argent, de l'autre ils réalisent un rêve et accomplissent quelque chose", observe Zhu