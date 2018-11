Un parapentiste accroché à un arbre secouru au Belvédère

Ce samedi vers 16 h 30 un parapentiste, sans doute parti depuis le mont Aorai, s'est retrouvé accroché dans un arbre à 20 mètres au dessus de la route menant au restaurant du Belvédère.



La DSP et les pompiers de Pirae se sont rendus sur place, bientôt rejoint par une équipe de la protection civile spécialisée en sauvetage en milieux périlleux.

L'opération pour secourir le parapentiste a duré plus de deux heures. Une opération difficile où les secouristes ont dû grimper à l'arbre et sécuriser la victime avant de le redescendre en rappel. L'homme ne souffre d'aucune blessure.



Pendant toute l'opération la circulation a dû être bloquée