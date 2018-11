Un obus de la Seconde Guerre mondiale retrouvé dans le lagon de Bora Bora

La munition historique sera neutralisée le mercredi 5 décembre. Elle sera relevée par les plongeurs démineurs et sera détruite à terre dans un endroit sécurisé. Un périmètre de sécurité sera mis en place pendant toute la durée des manipulations, lors des déplacements et au moment de la destruction de la munition, sur le lagon et à terre. Il sera strictement interdit d’y pénétrer sous peine de poursuites.