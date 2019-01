Un nouveau guide de reconnaissance des arbres et arbustes de Polynésie

Compte-rendu du conseil des ministres

La direction de l'Environnement, en partenariat avec le botaniste Ravahere Taputuarai, vient de sortir un nouveau Guide de reconnaissance des arbres, arbustes et arbrisseaux indigènes de Polynésie française, qui complète la série de guides déjà existante.Ce guide de terrain, à destination du grand public (scolaires, randonneurs et autres amoureux de la nature), présente brièvement et de manière sommaire une soixantaine d’arbres ou arbustes indigènes de Polynésie française, relativement communs dans leurs milieux et faciles à observer.Il est accompagné d’une clé de détermination simplifiée pour aider à l’identification des espèces et illustré de photos des différentes parties de la plante pour confirmer cette dernière.Le guide, imprimé en quantité limitée, est disponible en téléchargement gratuit ici