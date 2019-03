Un nouveau bus de consultations médicales pour les populations précaires

- Avec communiqué de presse

Dans un deuxième temps, un des objectifs est de les réinsérer dans un système de soins classique et les orienter vers les structures sanitaires les plus adaptées pour leur suivi. Dans ce sens, ce camion de consultation mobile ne se substitue pas aux structures de soins classiques mais travaille en complémentarité et en synergie avec ces structures. À moyen et à long terme il s’agit de favoriser la réinsertion médicale, et si possible, sociale de ces personnes par une approche multidisciplinaire de terrain impliquant différents partenaires médico-sociaux."Pour l'instant, on va se contenter de tourner de jour comme de nuit sur Tahiti, afin de roder notre système. Et ensuite, on travaillera à aller dans les îles" a précisé Lam Nguyen,médecin responsable du centre des maladies infectieuses. "Le coût total est celui du camion qui est de 10 millions de Fcfp : 4,5 par la direction de la santé et le reste par la CPS. Le reste, c'est du bénévolat" a-t-il ajouté.