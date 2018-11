Un naufragé hélitreuillé en pleine nuit

Rédaction web avec communiqué

Dimanche à 22 heures, le JRCC Tahiti a reçu le signal d’une balise de détresse en provenance d'un voilier situé entre Moorea et Huahine, à environ 50 miles nautiques de Papeete.Après enquête et prise de contact avec des navires aux alentours, l’hélicoptère Dauphin a été engagé peu après minuit. Sur zone, une personne à bord d’un radeau de sauvetage a été retrouvée.Choqué, le naufragé a été hélitreuillé puis évacué vers l’hôpital du Taaone où il a été pris en charge vers 1h30 du matin.Âgé d'une soixantaine d'années, l’homme naviguait seul sur un voilier de 14 mètres, en direction de Huahine. Son voilier a heurté une masse métallique qui a engendré une voie d'eau importante, l'obligeant à évacuer à bord de son embarcation de secours. Il a aussitôt donné l'alerte grâce à sa balise satellite. Equipé d’une radio VHF, il a pu communiquer avec l'hélicoptère pendant l’opération de sauvetage.Le haut-commissariat note que les dispositifs de secours "bien employés ainsi que la réactivité des équipes du JRCC et de l'équipage du Dauphin ont permis une issue heureuse à cette mésaventure".La semaine précédente, deux autres opérations de sauvetage se sont également bien terminées, notamment grâce à l'utilisation des balises de détresse satellitaires (type PLB ou EPIRB) qui ont permis de repérer des naufragés et de sauver des vies humaines.Le JRCC rappelle l'importance de disposer à bord de son bateau de moyens pour alerter, être repéré et communiquer en cas d’incident de mer, et ce , quelles que soient la taille du navire, de la zone et des distances de navigation.