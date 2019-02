Un nageur percuté par un bateau à la pointe Vénus

Rédaction web

Grave accident, ce samedi matin sur le plan d’eau de Mahina. Un nageur qui effectuait des brasses à la pointe Vénus a été percuté par un bateau.Selon le maire de Mahina, Damas Teuira, interrogé par nos confrères de Polynésie la 1qui ont révélé le drame, "trois plongeurs s’entraînaient avec une évolution à l’intérieur du lagon et à l’extérieur. Ces trois plongeurs avaient balisé leur évolution, jusqu’au moment où la bouée s’est détachée et s’est avancée à l’intérieur du lagon".C’est ainsi que la victime se serait fait percuter. Gravement blessée par l’hélice aux membres inférieurs et supérieurs, elle a été transférée à l’hôpital de Taaone.