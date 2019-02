Un moi(s) sans tabac au CHPF

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas

La trentaine de salariés ayant relevé le défi ont eu rendez-vous avec un tabacologue. Ils seront aussi accompagnés dans les semaines qui viennent par une sophrologue, un coach santé et un hypnothérapeute. Fabrice Maignan assure que la méthode a démontré ses effets bénéfiques : "Environ 8 personnes sur 10 arrêtent de fumer grâce à l'hypnose".L’hypnose, Claire Yvon, infirmière en endoscopie, l’a pourtant essayée. Mais pour elle, cela n’a pas marché. "La seule fois où j'avais réussi à arrêter de fumer pendant 5 ans, je l'avais fait uniquement par la volonté. Et là, ça fait 3 ans que je refume et je n'arrive pas à arrêter. Je pense qu'il me manque du soutien. Seule, ce n'est pas évident. Il faut avoir quelqu'un qui nous coache un petit peu. J'espère que cette fois-ci sera vraiment la bonne"Pour inciter le plus grand nombre de personnes à stopper la cigarette, des stands étaient ouverts à tous ce mercredi matin dans la nef du CHPF. À l’heure actuelle, 4 Polynésiens sur dix sont des fumeurs.