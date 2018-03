Un milliard six de crédits européens pour la Polynésie

Le gouvernement de la Polynésie française vient de donner son accord à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour la mise à disposition d’une ligne de crédit d’un montant de 14 millions d’euros (1,671 milliards Fcfp) à la Banque de Tahiti. Cette mise à disposition de la banque européenne permettra à la Banque de Tahiti d’accorder des prêts à taux bonifiés aux entreprises réalisant des investissements de nature à préserver I'environnement ou à développer des énergies renouvelables ainsi qu’aux micro-entreprises. La Banque européenne d’investissement entretient une coopération avec les banques locales depuis plus de 25 ans. En 2013, deux conventions avaient ainsi été conclues, dans les mêmes conditions, en mars avec la Banque de Tahiti, pour 8 millions d’euros (955 millions Fcfp) et en novembre avec la Socredo, pour un montant de 33 millions d’euros (4 milliards Fcfp). Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la "Facilité d’Investissement", un fonds renouvelable financé par les États membres de l’Union européenne, dans le cadre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 25 novembre 2013 qui définit les modalités de l’association des Pays et Territoire d’Outre-Mer (PTOM) à l’Union européenne et dont la Polynésie française fait partie. Ce texte prévoit, pour la période 2014-2020, la mise en œuvre d’une Facilité d’investissement de 5 millions d’euros au titre du Fonds européen de développement (FED) et de 100 millions d’euros (près de 12 milliards Fcfp) sur fonds propres de la BEI, afin de promouvoir les entreprises commercialement viables principalement dans le secteur privé.



Plus de 7 milliards utilisés entre 2008 et l'an dernier



Au cours de la précédente période de programmation budgétaire de l’UE (2008-2013), la Polynésie française a consommé 54% de l’enveloppe allouée par la BEI à l’ensemble des 26 PTOM. Les banques polynésiennes ont ainsi pu mettre à disposition des entreprises locales 61 millions d’euros (7,3 milliards Fcfp) de crédits à taux bonifié (7,3 milliards Fcfp) pour le financement de projets environnementaux et la Polynésie française a bénéficié, en 2012, d’un prêt bonifié de 7,5 millions d’euros (895 millions Fcfp) pour le financement du système de climatisation SWAC (Sea-Water Air Conditioning).



Qu'est-ce que la BEI ?



Créée en 1958 par le Traité de Rome, la BEI finance des projets d’investissement concourant à la réalisation des grands objectifs de l’Union européenne (UE). Elle participe également à la mise en œuvre de la politique de coopération de l’UE avec les pays qui ont conclu avec cette dernière des accords de coopération ou d’association. La Facilité d’investissement des PTOM est un mécanisme renouvelable, dont l’objectif consiste à soutenir, par des prêts bonifiés, des projets solides sur les plans technique, environnemental, financier et économique, et qui relèvent du secteur privé ou du secteur public marchand.