Un médecin du CHPF conteste sa suspension de deux ans pour divers manquements

J-B. C.

Le médecin estime que la sanction prononcée à son encontre n’est pas « suffisamment motivée » par l’administration.La direction de l’hôpital reproche au praticien d’avoir notamment manqué « au devoir de réserve et d’obéissance » mais pointe aussi du doigt ses « accès de colère » ayant « déstabilisé le fonctionnement du bloc opératoire ».En août 2016, alors qu’il était d’astreinte, le médecin avait « refusé de se déplacer pour prendre en charge un abcès d’un enfant de 4 ans » avant de ne plus être joignable.Un rapport le concernant avait été demandé et concluait à « une ambiance de dictature et de pressions morales » au bloc.Le rapporteur public a considéré qu’au regard « de ses comportements, la sanction ne parait pas disproportionnée ». Il a donc conclu au rejet des demandes du taote. La décision sera rendue dans une quinzaine de jours.A noter que le médecin avait obtenu en mai dernier la suspension de sa sanction et avait donc, depuis, réintégré le CHPF. Mais cette suspension a été annulée il y a quelques jours par le conseil d’Etat.Le médecin pourrait donc être contraint de quitter très prochainement son poste à l’hôpital.