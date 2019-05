Un marlin atterrit dans leur pneumatique, deux Australiens grièvement blessés

Les deux frères, âgés d'une quarantaine d'années, naviguaient à environ 40 km/h près de Coffs Harbour, en Nouvelle-Galles du Sud, quand ils ont été percutés par l'animal qui pesait entre 80 et 100 kg.Le poisson, qui avait sauté en l'air, a atterri dans leur bateau."Le plus jeune frère a eu l'avant-bras droit ouvert par le rostre pointu du marlin qui a provoqué une fracture ouverte", a précisé la police de cet Etat du sud-ouest de l'Australie. "Le plus âgé souffre d'une entaille profonde à l'épaule."L'une des deux victimes a dû être évacuée par hélicoptère vers un hôpital. "Leur vie n'est pas en danger", a ajouté la police.Certains marlins australiens peuvent mesurer jusqu'à près de cinq mètres et peser jusqu'à 700 kg.

AFP