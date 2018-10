Un marin étranger disparu en mer

Les garde-côtés japonais ont informé le JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) de Tahiti d'une alerte de détresse concernant un marin de 36 ans, de nationalité roumaine, qui aurait disparu du pétrolier Marfa. Il aurait été vu à bord pour la dernière fois mercredi à 21 heures. Le pétrolier a indiqué avoir fait demi-tour à 01h00 du matin pour rechercher l’homme, sans succès. Le cargo en provenance d’Australie et en route vers Panama, se situait alors entre Raivavae et Tematangi, à environ 430 miles nautiques (800 km) dans le sud-est de Tahiti.Le JRCC Tahiti a diffusé des messages de sécurité et a engagé l’avion de surveillance Gardian de la marine nationale pour effectuer deux vols de recherches sur zone. Un autre cargo en provenance du Japon en route vers le Chili s’est dérouté pour compléter le dispositif de recherche. Mais le marin présumé disparu n'a pas été retrouvé avant la tombée de la nuit. Le Haut-commissaire a décidé la fin des recherches jeudi 25 octobre à 18h00.