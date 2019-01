Un joueur de rugby samoan décède après un choc à la tête en plein match

La Fédération, qui "reconnaît et érige en priorité l'importance du bien-être des joueurs", dit "travailler de près avec les syndicats de joueurs et World Rugby pour s'assurer que les programmes d'entraînement et de prévention soient appliqués par les arbitres, entraîneurs et les dirigeants".

Les commotions cérébrales sont un sujet de préoccupation croissante depuis quelques années dans le rugby mondial. Plusieurs joueurs de haut niveau ont annoncé leur fin de carrière par peur de subir celle de trop. Le dernier en date, le Sud-Africain Pat Lambie (28 ans, 56 sélections), a expliqué samedi arrêter pour ne pas "s'exposer à des dommages plus graves".