Un homme mortellement fauché en traversant la RDO

J-B. C.

La victime, qui sortait du travail, avait été déposée sur la bas-côté de la RDO peu après la sortie Puurai avec deux camarades. Tous trois ont ensuite décidé de traverser les voies, ce qui est formellement interdit.Après avoir franchi le premier tronçon, la victime s’est lancée sur la chaussée du second. Le conducteur d’un véhicule qui circulait en direction de Faa’a n’est pas parvenu à l’éviter et l’a percuté de plein fouet. L’homme est mort sur le coup.Les tests de dépistage d’alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs pour le conducteur qui ne sera pas poursuivi.