Un homme en garde à vue pour avoir séquestré son ex-compagne

J-B. C.

Ce sont des connaissances de la jeune femme qui ont alerté les autorités. Lorsque les gendarmes se sont rendus sur place, l’homme âgé d’une vingtaine d’années ne leur a opposé aucune résistance. Il a immédiatement été placé en garde à vue pour être interrogé.Le mis en cause est suspecté d’avoir séquestré son ex-compagne durant une nuit et de lui avoir porté des coups. La jeune femme s’est ainsi vue délivrer 10 jours d’incapacité temporaire de travail par un médecin en raison de ses blessures.A l’issue de sa garde à vue, son ex compagnon pourrait être présenté à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen.