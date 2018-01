Un homme déféré au tribunal pour de multiples viols sur sa demi-sœur

J-B. C.

C’est la victime présumée, aujourd’hui âgée de 17 ans, qui a alerté les autorités judiciaires. Son demi-frère aurait commencé à l’agresser alors qu’elle était âgée d’une dizaine d’années. Et ce jusqu’à une période récente.A l’issue de sa probable mise en examen, le violeur supposé devrait être présenté au juge des libertés et de la détention qui décidera, ou non, de l’incarcérer à Nuutania pour la suite de l’enquête.