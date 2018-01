Un homme attaqué par un requin en Nouvelle-Calédonie

"C'est un homme qui faisait de la pêche sous-marine au large d'une plage du quartier de Nouville. Il a été mordu à deux endroits à l'abdomen et au bras", a indiqué à l'AFP Xavier Egimard, chef de corps des pompiers de Nouméa.



Les faits se sont produits dimanche après-midi alors que cet homme d'une quarantaine d'années se trouvait à quelques mètres du bord, en compagnie de son fils et de son neveu.



"Des membres de sa famille paniqués lui ont prodigué les premiers soins et l'ont emmené eux-mêmes à l'hôpital où il a été pris en charge", a également indiqué M.Egimard.



Selon le journal Les Nouvelles-Calédoniennes, la victime, très grièvement blessée, a été placée dans un coma artificiel et se trouvait lundi en phase de réveil. Le plongeur aurait été attaqué par un requin bouledogue d'au moins trois mètres.

La pêche et la baignade ont été interdites jusqu'à nouvel ordre.



Avec AFP