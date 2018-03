Un hélicoptère pour lutter contre les cambriolages

20 gendarmes de la compagnie des îles du vent ont participé à cette une opération anti-cambriolage. Le dispositif, appuyé par l'hélicoptère dauphin du détachement de la flottille 35F s'est plus particulièrement concentré sur les secteurs de Pamatai et du Lotus.

Pour le lieutenant-colonel Frédéric BRACHET, commandant la compagnie des îles du vent, il s'agissait de dissuader et d'appréhender les auteurs de cambriolages, mais aussi de recueillir des renseignements auprès des habitants du secteur ciblé. Dans le même temps, les habitants des résidences et lotissements concernés ont été sensibilisés à la nécessité de bien fermer leurs habitations avant de s'absenter et de se montrer vigilants lorsque des individus suspects rodent aux abords de leurs maisons.







Rédaction web avec communiqué de la gendarmerie

Des opérations du même type seront régulièrement conduites sur Tahiti et Moorea par les forces de gendarmeries.