Un hélicoptère atterrit brutalement sur un toit à Manhattan

AFP

"Ma première pensée a été: est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'était intentionnel? En tant que New Yorkais, après les attentats du 11-Septembre, on est toujours inquiet", a-t-il déclaré. Il a précisé que la personne décédée se trouvait à bord de l'hélicoptère, sans pouvoir préciser immédiatement l'identité de la victime. Les pompiers de New York ont également confirmer la mort d'une personne, sans autre détail.Plusieurs médias ont précisé qu'il s'agissait du pilote de l'appareil. L'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a indiqué dans un tweet que l'hélicoptère était un Agusta A109E et que, selon les indications préliminaires, seul le pilote se trouvait à bord. Elle a précisé que l'agence fédérale pour la sécurité dans les transports (NTSB) serait chargée de l'enquête pour déterminer la cause probable de l'accident.L'accident s'est déroulé entre Times Square et la Trump Tower, sur une tour d'une cinquantaine d'étages située sur la 7e avenue, entre les 51e et 52e rues, qui abrite notamment le siège américain de la banque française BNP Paribas et qui a été évacuée. "On a senti l'impact", a raconté à l'AFP Nathan Hutton, qui travaille dans le bâtiment. "Il était 13H35. On a senti tout le bâtiment bouger. On a pensé que c'était un tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Puis, deux minutes après, les alarmes ont retenti et la sécurité est arrivée. Il a indiqué qu'il n'y avait pas eu de panique mais "un peu de nervosité", d'autant qu'il a fallu trente minutes pour évacuer tout le monde du bâtiment."Il faut comprendre: regardez le World Trade Center, combien de gens sont restés coincés en essayant de sortir du bâtiment. Ils (les gens qui sortaient du bâtiment, NDLR) pensaient la même chose", a déclaré M. Hutton, 59 ans. Plus d'une centaine de véhicules de secours ont été déployés au pied de plusieurs grands immeubles. Le quartier a été temporairement évacué.Le dernier accident d'hélicoptère à Manhattan remonte à mars 2018, lorsqu'un appareil transportant cinq touristes en quête de vues spectaculaires sur Manhattan s'est écrasé dans l'East River. Seul le pilote avait réussi à s'en sortir.