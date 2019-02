Un forum des métiers pour aider les élèves de 3e à s’orienter

Rédaction web avec Tamara Sentis

Si certains élèves de troisième ont déjà en tête un projet professionnel, beaucoup sont encore dans le vague. Pour aider ces derniers, le collège Notre-Dame des Anges a choisi de leur organiser, mercredi au sein même de l'établissement, un forum des filières et des métiers, afin qu’ils découvrent de façon concrète les choix qui s’offrent à eux pour l’an prochain."Nous recevons aujourd’hui plusieurs filières du professionnel, explique Noelani Taeae, la directrice du collège. Nous recevons également les filières générales. Nous avons ce devoir de les former au parcours à venir pour qu’ils puissent se projeter, donner surtout du sens à l’école, et que chacun puisse, au-delà du « je ne sais pas », nous dire vraiment ce qu’il souhaite faire plus tard."Et la formule semble être appréciée du public visé. Selon Grégoire, élève en classe de 3e, "ça nous aide un peu à s’orienter vers différentes filières, à voir notre avenir après la 3et le DNB qui nous attend en fin d’année".D’autant que les professeurs ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement pour animer les ateliers, les lycéens aussi étaient présents. Pour Cédric Wanphook, enseignant au lycée professionnel Saint-Joseph présent pour l'occasion, "c’est toujours bien d’être en contact direct avec les élèves de 3, pour qu’ils puissent voir d’eux-mêmes, pour qu’ils puissent échanger avec des élèves de la section et poser des questions sur les filières que l’on présente".Les stands qui ont remporté le plus de succès sont ceux des enseignements professionnels. Des filières longtemps mal considérées et qui pourtant forment à des métiers qui recrutent. "Mais tout doucement, on efface un peu les étiquettes et les préjugés des uns et des autres sur les différentes possibilités de poursuite post-troisième", assure la directrice du collège NDA.Cédric Wanphook, lui, constate que "la filière générale, c’est ce que les parents préconisent pour leurs enfants, mais en ne connaissant peut-être pas vraiment toutes les filières professionnelles que l’on propose et qui sont vraiment attractives pour les élèves aussi bien manuels que ceux qui ont une connaissance un peu plus générale".Dans tous les cas, les élèves de troisième, eux, ont jusqu’au mois de mai pour formuler leurs vœux d’orientation définitifs.