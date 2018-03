Un festival international de jazz au fenua

Rédaction web avec communiqué

Mettre en avant le jazz à Tahiti pendant une semaine, c'est le souhait du conservatoire artistique de Polynésie française.Créé il y a quatre ans, le département de jazz, dirigé par Frédéric Rossoni, a pour but de développer ce style de musique, peu connu sur le fenua. Il s'agira "de partager la richesse et la beauté de cette musique avec un maximum de gens", explique Frédéric Cibard, chargé de la communication au CAPF.Afin de le populariser, le CAPF organise un festival international de jazz. Cette première édition se tiendra durant cinq jours, du lundi 16 au vendredi 20 avril au conservatoire artistique.Ce sera l'occasion pour le grand public de découvrir le Big Band, orchestre de jazz composé d'élèves et de musiciens de haut niveau.Le conservatoire invite donc tous les mélomanes, amateurs ou professionnels de musique, à une semaine d'événements autour du jazz. Il ouvrira ses portes au grand public le mercredi 18 avril.Un concert de l'orchestre de jazz, le vendredi 20 avril, clôturera le festival.