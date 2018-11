Un ex-militaire armé fait 12 morts dans un bar de Californie

Le tireur de 28 ans, Ian Long, a commis ce carnage lors d'une soirée rassemblant plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux étudiants, dans la ville de Thousand Oaks, au nord de Malibu.

L'ex-militaire (2008 à 2013) avait servi dans le corps d'élite des Marines et notamment été déployé en Afghanistan durant sept mois. Il était connu des services de police et de ses voisins pour des troubles psychiques et rien ne laissait penser aux enquêteurs que son geste soit lié au terrorisme ou à un quelconque groupe extrémiste.



Ian Long s'est présenté mercredi soir à l'entrée du Borderline Bar and Grill, armé d'un pistolet Glock doté d'un chargeur à capacité augmentée.

Il a abattu le garde de sécurité avant de pénétrer dans l'établissement pour y perpétrer sa tuerie, a relaté Geoff Dean, le shérif du comté de Ventura en périphérie de Los Angeles.



"J'ai vu le tireur, il était habillé en noir, avec des lunettes, camouflé. Il a sorti une arme et a commencé à tirer", a raconté à l'AFP Holden Harrah, 20 ans, un client habituel de ce bar.

Il a précisé avoir dû "ramper" pour sortir et rejoindre sa voiture.



Le shérif Dean a décrit une "scène horrible", avec "du sang partout". On compte parmi les victimes décédées un agent de police, Ron Helus, parmi les premiers à intervenir sur les lieux. L'homme de 54 ans a été qualifié de "héros" par le shérif Dean.



Une procession a été organisée dans le comté en son honneur et le président Donald Trump a ordonné que tous les drapeaux du pays soient mis en berne en mémoire des victimes.

Vingt-trois autres personnes ont été soignées dans des hôpitaux de la région, avant de pouvoir rentrer chez elles.