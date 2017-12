Un étrange phénomène dans le ciel américain

Rédaction web

Phénomène inexpliqué ? Rencontre du troisième type ? Depuis plusieurs heures, une vidéo tourne en boucle sur internet et est même arrivée en Polynésie : celle d’un étrange phénomène qui a eu lieu dans le ciel de Californie dans la nuit de vendredi à samedi.Sur celle-ci, on voit un faisceau lumineux qui avance lentement dans la nuit noire. De nombreux passants ont filmé la scène et l’ont partagée sur les réseaux sociaux. Les réactions allant de la peur à l’amusement. Mais qu’en est-il vraiment ?Selon le site du Southern California Weather Force et du journal Los Angeles Times , il s’agit de la fusée SpaceX’s Falcon 9. Celle-ci a été lancée par la base aérienne Vanderberg dans le cadre d’un programme de lancement de 10 satellites. Tous les satellites ont été déployés avec succès.De nombreux messages de prévention avaient été diffusés avant le lancement et de nombreux articles ont été faits après pour rassurer les habitants. Cependant, certains continuent de croire que les extraterrestres sont en chemin pour la planète terre.