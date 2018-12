Un deuxième album en préparation pour Yellowstone

Thomas Chabrol

Les 10 nouveaux titres sont prêts. Yellowstone termine l’année dans les studios de Polynedjha Records à la presqu’île. Durant une quinzaine de jours, le groupe a enregistré ses nouvelles compositions jouées en concert. Pour l’enregistrement et la post production, Yellowstone laisse les commandes de la console à Guillaume Dujardin, ingénieur du son aux studios Ferber à Paris . « On a installé tout le monde de façon à ce qu’ils puissent jouer en live, pour l’énergie et aussi pour voir comment le son réagissait dans le studio. Après on s’est concentré un peu sur la rythmique, ensuite construire les harmonies, et poser la voix. » précise Guillaume Dujardin.Un an et demi après la sortie d’un 1album, Yellowstone se fait petit à petit une place sur la scène locale et concrétise le projet d’un 2opus auto produit. Un enregistrement rendu possible grâce aux bénéfices des concerts et au soutien financier d’un public de plus en plus fidèle. Avec du son pop rock, nuancé de rythme de funk, le groupe a trouvé sa signature.Après une tournée en Nouvelle Calédonie fin 2017, une participation au festival Eo Himene aux Marquises, Yellowstone poursuit son ascension. Trois dates sont déjà programmées pour la saison estivale en Juin 2019 en métropole ainsi qu’une tournée en Nouvelle Zélande en fin d’année prochaine. « Cela va être une année charnière. Il va falloir que le groupe évolue dans la production, pas audio, mais dans la recherche de sponsors, de partenaires et de management pour le groupe. », explique Rodolphe Raynaud, le batteur.Dans le studio, une première étape est franchie. Après une phase de réécoute, tous les nouveaux titres seront mixés et masterisés aux studios Ferber. La sortie du prochain album est prévue pour octobre 2019 sur les plateformes numériques et peut être en support vinyle.