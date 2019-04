Un dernier hommage émouvant à Lucien Pesquié à To'ata

​"Il était aimé et choyé ici, et entouré, et compris. Il méritait cette hommage-là car il a beaucoup fait pour l'île et la culture. (...) Et nous, ça nous fait du bien. Cette île, elle était en nous, elle est tatouée en nous, et maintenant elle le sera encore plus. (...) J'espère que les gens continueront à aller le voir, à lui rendre hommage et à boire une flûte de champagne avec lui. Il aimait tellement le champagne, allez boire de temps en temps une coupe avec lui. C'est ce qu'il aurait aimé. Il n'aurait pas aimé qu'on pleure, mais qu'on danse et qu'on chante" poursuit-elle.