Un député slovène démissionne après le "vol" d'un sandwich

Darij Krajcic, 54 ans, avait évoqué ce vol mardi devant des caméras en marge d'un débat au Parlement sur la viande avariée polonaise pour illustrer le fait qu'aucun système de contrôle n'est infaillible. Il avait expliqué être parti sans payer après avoir "attendu trois bonnes minutes à la caisse pendant que trois employés bavardaient" sans se soucier de lui, concluant son propos en soulignant que les caméras de surveillance ne l'avaient pas empêché de réussir ce larcin.

M. Krajcic, un expert forestier reconnu qui a exercé comme universitaire et comme haut fonctionnaire, a assuré qu'il avait voulu réaliser "une expérience sociale" et qu'il était retourné dans le magasin le jour-même pour payer son dû. Il a toutefois reconnu jeudi sur la chaîne de télévision privée POP TV avoir commis "une erreur" et a annoncé renoncer à son mandat.