Un défilé-gala pour aider le Conseil des femmes

Rédaction web avec Sam Teinaore

C’est la société Tahiti Prod Events qui était à l’initiative de cette soirée : un dîner et un défilé de mode réalisé par de jeunes créateurs et de jeunes modèles.Une partie des fonds récoltés servira à financer le chantier de l’extension du centre d’accueil dédié aux femmes victimes de violences, Pu o te Hau à Taaone. "L'idée, c'est de créer le centre de la femme avec l'extension du centre d'hébergement d'urgence, avec une petite unité aussi pour les femmes retraitées autonomes, et un grand fare pote'e dans lequel nous allons recevoir les associations pour les expositions et les conférences. Donc vraiment, c'est un centre de la femme avec une idée de transmission de savoir intergénérationnel entre les femmes âgées, les femmes en difficulté, les enfants, et toutes les associations féminines de la Polynésie française" explique Chantal Galenon, présidente du Conseil des femmes.Coût total du projet : 200 millions de Fcfp. La première tranche qui concerne l’extension du bâtiment existant est estimée à 10 millions de Fcfp.