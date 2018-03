Un cyclone, Ula, proche de Tonga

Rédaction Web

Le passage de 2015 à 2016 a vu une des dépressions se trouvant dans le Pacifique Sud, évolué en cyclone. Baptisé Ula, il est de catégorie 3 selon les services météorologiques fidjiens. Ce vendredi, le cyclone se trouvait à seulement 50 km de Tonga.Tonga, Fijdi, aussi les Samoa et les îles Salomon sont tous en alerte. Des vents violents et de fortes pluies devraient s'abattre, mais selon les services météo de Fidji, le cyclone Ula devrait faiblir à l'approche des côtes de l'archipel, souligne Radio Australie L'Unicef Pacific conseille aux habitants de ces îles de ne pas faire de déplacements inutiles, de faire le plein de nourriture, d'eau, de prévoir des torches, batteries et autres produits de première nécessité. Il est également conseillé d'enfermer les documents importants dans des sacs en plastique et de repérer l'endroit le plus sûr des habitations pour pouvoir s'y réfugier si nécessaire.La tempête a déjà touché les Kiribati, Tokelau et Tuvalu, ainsi que sur les Samoa et les Samoa américaines. Plusieurs maisons ont été emportées, des toits arrachés et des arbres déracinés à Tuvalu. La dépression TD07F quant à elle, se trouve toujours dans la région.​La Polynésie française n'est pour l'instant pas concernée par ces perturbations.