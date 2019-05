Un cours de cuisine pour les candidates à Miss Dragon 2019

La préparation de l’ élection de Miss Dragon passe, cette année, par les cuisines d’un grand restaurant asiatique de la capitale. Les 7 candidates apprennent les secrets du poulet en papillote avec l’un des spécialistes de la gastronomie chinoise. "Dans la culture chinoise, la cuisine tient une part importante. Elles apprennent l'art culinaire chinois" explique Georges Vanffaut directeur du comité Miss Dragon. "Chaque année, on leur fait découvrir un plat typiquement chinois. (...) Il faut toujours essayer de garder les traditions et maintenir ce savoir-faire et ce savoir-être" ajoute Charles Beaumont, propriétaire d’un restaurant gastronomique chinois.Participer à cette élection est en effet l’occasion pour ces jeunes femmes de se familiariser avec les traditions de la communauté. "Cette année, elles ont découvert les associations chinoises, elles ne savaient pas qu'il y en avaient autant. Elles ne connaissaient pas la culture, les traditions chinoises... elles étaient demandeuses" déclare Georges Vanffaut.