Un concours de photographie pour valoriser les territoires d'outre-mer

Wikimédia France et le ministère des Outre-mer, en partenariat avec l’Agence Française de Développement, organisent un concours photo intitulé "Photographiez les Outre-mer".Pendant tout le mois d'août, les participants pourront tenter de remporter le prix Wikimedia en photographiant l’un des espaces naturels protégés des territoires d’Outre-mer. Dix-huit réserves naturelles et une soixantaine d’aires protégées, présents dans les 12 territoires d’Outre-mer habités, sont concernées par le concours. En Polynésie, il s'agit notamment du lagon de Moorea, de la vallée de Te Faaiti, de la totalité de la ZEE, de Vaikivi aux Marquises ou encore de la commune de Fakarava.Douze photographies, une par territoire, seront récompensées et exposées dans les locaux de l’Agence française de développement à Paris. Les lauréats recevront également un tirage papier de leur photo, d’une valeur de 216 euros (plus de 25 000 Fcfp).A noter : les organisateurs soulignent que les photographies seront placées sous licence libre (CC-­BY-­SA) pour permettre au plus grand nombre d’y accéder gratuitement et légalement via Internet.Ce concours a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine naturel des Outre-mer, qui représente 80% de la biodiversité française.