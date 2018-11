Un concert de jazz japonais à Tahiti

Afin de "raviver en Polynesie l'amour pour cette musique qui a tant séduit et influencé de merveilleux artistes comme Emma Terangui et Bimbo, pour ne citer qu'eux, et créer un vrai café concert avant la fin de l'annee 2019", l'association Polynesia Jazz Sessions est née. "Pour qu'en 2019 un tel endroit ou l'on paye pour écouter et non pour manger ou boire puisse naître , il faut réunir les gens et créer un rendez-vous". Un rendez-vous qui aura donc lieu 4 fois par an en Polynésie et qui réunira des musiciens du monde entier.C'est le quatuor de jazz SK4 qui va inaugurer cette première session musicale, les 16 et 17 novembre à la Maison James Norman Hall à Arue. Originaire de Tokyo, SK4 est décrit comme étant le groupe le plus chaud de la scène jazz japonaise de leur génération. La formation est composée de Taiko Kikuchi (piano), Satsuki Kusui (basse), Akira Yamada (batterie) et Yosuke Sato (saxophone, vocal). Les musiciens profiteront également de leur séjour en Polynésie pour travailler sur leur prochain album.