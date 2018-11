Un colloque dédié aux plantes aromatiques et médicinales du 19 au 23 novembre

Le CIPAM est de retour deux ans après sa dernière édition organisée en Guyane. Ce colloque international qui existe depuis 2000 est dédié aux plantes aromatiques, médicinales, alimentaires et de la cosmétopée. Il sera organisé cette année en Polynésie, du 19 au 23 novembre au lycée hôtelier de Tahiti. Cet événement réunira une centaine d’experts et chercheurs en botanique, ethnobotanique, chimie des substances naturelles, mais également des médecins, pharmaciens, praticiens des savoirs traditionnels, agronomes, agriculteurs, chefs d’entreprises. Ils viendront des collectivités françaises d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion), de métropole et d’Europe, et de la région Pacifique (Fidji, Hawaii, Japon).Durant ces 5 jours, une rencontre avec les tradipraticiens polynésiens sera organisée, afin de confirmer la place centrale qu’occupent les plantes dans la culture polynésienne notamment par les ra’au Tahiti, les massages et soins traditionnels réalisés avec de l’huile de Tamanu ou de monoï et enrichi avec d’autres plantes, pour leurs bénéfices.