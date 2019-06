Un clown pour lutter contre le surpoids des enfants

C’est un fléau sanitaire. Malgré les campagnes de prévention, les enfants consomment toutes sortes de produits gras et sucrés.

Nani le clown a trouvé un moyen original d’attirer l’attention des plus jeunes : les faire rire.

"Du moment qu’on rit, on a une émotion et si on a une émotion on retient ce qu’on a vu (…) j’aime ça entendre rire les enfants leur faire partager ce plaisir et en même temps faire passer un message qui peut leur sauver la vie pour certains parce qu’un enfant obèse avant l’âge de 15 ans peut perdre jusqu’à 13 ans d’espérance de vie", affirme-t-elle.

Son spectacle de 45 minutes explique comment et pourquoi on grossit, et comment prévenir le surpoids par le sport et l’alimentation.