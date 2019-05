Un clip pour les 40 ans du Conservatoire artistique de Polynésie

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Himene fare upa rau, une histoire musicale tournée au bord de l’eau, dans les parcs et les montagnes de Tahiti. Le musicien Stephane Rossoni a réalisé le clip des 40 ans du conservatoire. "Cela fait trente six années que j'enseigne au conservatoire et j'avais envie de montrer ce qu'était le conservatoire. Mon histoire de coeur avec ma deuxième famille"Pendant une semaine en février dernier, le réalisateur a trouvé les décors pour tourner des scènes atypiques avec un piano dans l’eau, 12 batteries au point de vue du belvédère à Pirae.Le clip raconte l’histoire d'un petit garçon qui se promène et voit des signes partout. Au détour de son voyage, il découvre les arts classiques, les arts oratoires, et toutes les autres activités du conservatoire.En post production, Stephane Rossoni a travaillé pas moins de 120 pistes de son pour le montage du clip vidéo. Une centaine de personnes a participé à ce tournage et près de 300 étaient présentes pour la scène finale.