Un chirurgien reconnaît avoir gravé ses initiales sur le foie de patients

Rédaction web avec AFP

SB : ce sont les initiales d’un chirurgien britannique qu’il a inscrit sur le foie de deux patients en 2013.Selon le Huffingtonpost.fr, l’homme de 53 ans a profité d’une de ses interventions dans un hôpital de Birmingham, en 2013, pour se servir d’un laser et gravé ses initiales sur le foie de ses patients, sans leur consentement.Celles-ci avaient été découvertes lors d’une opération de suivi d’une des victimes. "C'est une affaire hors du commun et complexe", a souligné durant l'audience le procureur Tony Badenoch, estimant qu'il s'agissait d'une affaire "sans précédent légal dans le droit pénal"."Le plaidoyer de culpabilité vaut acceptation que ce qu'il a fait n'était pas seulement contraire à l'éthique, mais aussi répréhensible sur le plan pénal", a-t-il ajouté.Ses actes, décrits par l'accusation comme un abus de pouvoir, étaient "délibérés et conscients", a exposé M. Badenoch. "Le fait pour le Dr Bramhall de graver ses initiales sur le foie d'un patient n'était pas un incident isolé, mais un acte répété à deux occasions, nécessitant compétence et concentration. Cela a été fait en présence de collègues".Le verdict de la cour est attendu le 12 janvier prochain.