On le dit meilleur ami de l’homme, mais il n’en reste pas moins un animal. Au lendemain de l’attaque mortelle d’une petite fille à Raiatea, TNTV s’est rendu au club canin de Pirae pour comprendre comment des chiens « domestiqués », habitués à la présence de l’homme, ont pu s’en prendre mortellement à un bébé d’à peine 17 mois. Pour Virginie Moleur, président du club canin de Pirae et présidente de la commission d’utilisation territoriale de Polynésie française, les hypothèses sont nombreuses.« Un chien qui n’a jamais mordu peut mordre, ça reste un animal » explique-t-elle. « Si l’enfant avait quelques choses à manger ça peut énerver les chiens, il peut aussi y avoir un conflit entre les deux chiens parce que l’un est jaloux que l’enfant joue avec l’autre, il y a peut-être des chiens errants qui trainaient à ce moment-là et l’agressivité de l’un a pu déclencher l’agressivité de l’autre. »L’experte en dressage canin, refuse de mettre en cause la race du chien. « Tous les chiens mordent. » explique-t-elle. « Peut-être que les chiens en avaient assez, qu’ils ont commencé à grogner, que l’enfant n’a pas compris les codes envoyés et que les chiens sont passé ensuite à la morsure. Pour se faire entendre, le chien n’a que le grognement et la morsure. Les chiens, entre eux, se mordre pour se faire comprendre. »L’agressivité chez un chien, naît souvent d’un problème de compréhension. Car nos amis à quatre pattes, n’interprète pas les signes d’affection de la même façon que les humains. « Caresser la tête d’un chien, pour un chien, c’est montrer énormément de dominance, donc forcément ça peut entraîner une réaction, même chez un chien qui n’est pas agressif. D’autre part, les enfants ont souvent tendance à serrer les chiens dans leurs bras, pour un chien, quand on le serre pour faire un gros câlin, c’est un signe d’agressivité. »Les dresseurs rappellent quelques règles de base pour éviter l’accident : ne touchez pas un chien sans avoir l’accord de son maître et ne laissez jamais un enfant jouer avec un chien sans surveillance.