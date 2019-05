Un challenge natation sport adapté et handisport placé sous le signe de la bonne humeur

Rédaction web avec Oriano Tefau

Âgés de 6 à 20 ans, ils sont porteurs d’un handicap moteur ou intellectuel. Mais avec ce challenge organisé, il sont gonflés à bloc et reprennent goût à la compétition. "C'est important de les voir contents, et qu'ils se surpassent un peu. (...) Certains ont du mal à nager, d'autres ont peur de l'eau... Donc rien que de les voir nager, on est content" explique Kilian Laugrost, éducateur physique.Une peur qu’ils ont surmonté dès le top départ. 11 séries étaient prévues : pendant que certains entraient en course, les autres s’échauffaient dans un couloir libre. Dans les gradins, les supporters donnaient de la voix. Les encouragements leur ont donné la force de se surpasser. "Il faut absolument les pousser, il faut qu'ils arrivent à dépasser leurs limites, et c'est ça l'esprit de compétition. Mais aussi, c'est sortir de l'handicap" nous dit Laeticia Rat, éducatriceCette matinée entrait dans le calendrier annuel des sports adaptés et handisports en collaboration avec la Fédération Polynésienne de natation. Elle permet de tisser des liens et surtout de décrocher des sourires. Prochain rendez-vous : début juin avec du tir à l’arc.